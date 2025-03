Zonawrestling.net - Stephanie Vaquer, il presente e il futuro del brand

Per questo nostro appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT, voglio parlarvi della 31enne cilena AnaGonzález. Forse tutti noi conosciamo meglio l’attuale NXT Women’s North American Champion con il ring name di. Ha lottato per molte federazioni prima di arrivare in pianta stabile in WWE, per esempio la CMLL, World Wonder Ring Stardom, Ice Ribbon, Tokyo Joshi Pro-Wrestling, e New Japan Pro-Wrestling giusto per dirle alcune tra le più importanti. Ha uno stile di lotta molto legato alla tecnica, cosa più che normale per chi si è formato nel sud-centro America. Ha firmato con la WWE solo nel luglio del 2024, ma il suo debutto effettivo è arrivato solamente nel mese di ottobre dello scorso anno. Subito un impatto importante per lei, e presenze a ogni Premium Live Event dele della federazione, tra cui anche una grande prestazione nel Royal Rumble Match femminile.