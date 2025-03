Ilgiorno.it - "Stava pulendo i vetri di casa". Figlia vede la madre precipitare. Ricoverata in fin di vita a 51 anni

GUANZATE (Como)Un volo di 9 metri che l’ha ridotta in fin dicadendo da una finestra del terzo piano mentre. Il grave incidente domestico è avvenuto sabato verso le 22 in via Dante, a Guanzate, piccola traversa tra piazza Partigiani e via Landriani. Qui è precipitata una cinquantunenne di Napoli che si trovava indalla. È stata lei, un’infermiera di 22che si trovava nell’abitazione con la, a chiamare subito i soccorsi. Il personale del 118 l’ha trovata in condizioni gravissime, con molteplici traumi e in stato d’incoscienza. La donna è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, dove è stata sottoposta a un intervento d’urgenza per ridimensionare le lesioni. Ora ècon prognosi riservata: fino a ieri i medici non erano in grado di fare previsioni e di stabilire come la donna abbia reagito alle prime cure, a fronte di un quadro clinico molto delicato e ancora in evoluzione.