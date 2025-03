Iodonna.it - Stasera su Real Time tre nuovi episodi della serie turca: la matriarca Aslanbey viene messa all'angolo dalla sua famiglia

La nuova puntata di Hercai – Amore e vendetta, in ondaalle 21.30 su, apre a nuove alleanze e intese. Gli innumerevoli scontri tra le famigliee Sadoglu, intanto, sono a un punto di non ritorno. A pagarne le spese stavolta è Azize, tradita inaspettatamente da chi ha sempre eseguito le sue direttive. Glifanno anche luce sul rapporto tra Reyyan e Miran, negli ultimi tempi in rotta a causafaida ancestrale tra i rispettivi parenti. I baci e le coppie: le 20tv più romantiche di sempre X Leggi anche ›nella nuova puntata di “Hercai”: Reyyan lascia Miran, Elif minaccia di suicidarsi Hercai, anticipazioni puntata10 marzo 2025Dopo il tentato suicidio di Elif (Duygu Yetis), Azat (Ahmet Tansu Tasanlar) la riporta a casa.