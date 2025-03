361magazine.com - Stasera c’è Cattelan… su Rai2: gli ospiti dell’11 marzo 2025

In onda domani seraProsegue il successo dic’è Cattelan. su, il late night show condotto da Alessandro Cattelan, che torna martedì 11con una nuova puntata in seconda serata su.Anche questa settimana, il conduttore accoglieràd’eccezione alla sua scrivania: la cantante Gaia, il cantautore Marco Masini e il giornalista Andrea Scanzi. Inoltre, non mancherà l’attesissimo Ospite Misterioso, che verrà rivelato in modo originale attraverso un pacco a sorpresa, svelando l’identità del guest insieme al pubblico in studio e a casa.La nuova stagione dello show mantiene il suo spirito ironico e dinamico, arricchendosi di novità e momenti imperdibili. Ad accompagnare Alessandro, come sempre, la musica live degli Street Clerks, le rubriche interattive con il pubblico e le interviste ai protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo, della cultura e dello sport.