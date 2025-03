Oasport.it - Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2025 oggi: orari esatti di partenza, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Si aprirà, lunedì 10 marzo, a Lido di Camaiore, ladi ciclismo: in programma laindividuale inaugurale coned arrivo nella località toscana, della lunghezza di 11.5 km. Saranno 168 i corridori al via: il primo partirà alle ore 12.45, l’ultimo arriverà al traguardo attorno alle ore 15.44.LA DIRETTA LIVE DELLADELLADALLE 12.45L’edizione numero 60 delladi ciclismo su strada scatterà con una prova contro il tempo adatta agli specialisti: Filippo Ganna, chepartirà alle 15.30, ha vinto lad’apertura sia nel 2022 che nel 2023, ed anche quest’anno sarà al via con la maglia di campione italiano della specialità.La diretta tv della prima tappa dellasarà assicurata da Rai Sport HD (13.