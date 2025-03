Oasport.it - Startlist cronometro Parigi-Nizza 2025: orari, programma, startlist, tv

Terza tappa per la. Dopo due volate vincenti per Tim Merlier, spazio ad unaa squadre di 28,4 chilometri con partenza dal circuito di Magny Cours ed arrivo a Nevers. Probabile che domani cambi anche la maglia di leader della classifica generale. Andiamo a scoprire nel dettaglio ile laMartedì 11 marzoTerza tappa Circuit Nevers Magny-Cours›Nevers (28,4 km)o di partenza: 14:30o di arrivo: 16:30 circa: COME VEDERLE IN TV E STREAMINGDiretta tv: ore 15.45 in abbonamento su Eurosport 2 HD. Raisport dalle 16.05Diretta streaming: dalle 14.45 su eurosport.it, Discovery+; Sky Go, NOW e DAZN (per il canale Eurosport 2). RAI Play (dalle 16:05)Diretta Live testuale: OA Sport.TERZA TAPPA114:30:00 TUDOR PRO CYCLING TEAM214:34:00 TEAM JAYCO ALULA314:38:00 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM414:42:00 INEOS GRENADIERS514:46:00 MOVISTAR TEAM614:50:00 GROUPAMA-FDJ714:54:00 UAE TEAM EMIRATES XRG814:58:00 LIDL-TREK915:02:00 EF EDUCATION – EASYPOST1015:06:00 TEAM VISMA LEASE A BIKE1115:10:00 TEAM PICNIC POSTNL1215:14:00 RED BULL – BORA – HANSGROHE1315:18:00 COFIDIS1415:22:00 INTERMARCHÉ – WANTY1515:26:00 ARKEA-B&B HOTELS1615:30:00 CAJA RURAL-SEGUROS RGA1715:34:00 UNO-X MOBILITY1815:38:00 BAHRAIN VICTORIOUS1915:42:00 TOTALENERGIES2015:46:00 ALPECIN-DECEUNINCK2115:50:00 XDS ASTANA TEAM2215:54:00 SOUDAL QUICK-STEP