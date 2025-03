Lettera43.it - Starmer ha convocato per il 15 marzo una nuova riunione dei ‘volenterosi’

Il premier britannico Keirhaper sabato 15unatra i leader della cosiddetta ‘coalizione dei volenterosi‘, ovvero i Paesi disposti a contribuire in varia forma a garantire la pace in Ucraina dopo un eventuale accordo di cessazione delle ostilità con la Russia. Lo ha reso noto Downing Street. La, che si terrà in videocall, seguirà quelle in presenza fra vertici militari e ministri della Difesa promosse in parallelo a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron a partire dall’11.Articolo completo:haper il 15unadeidal blog Lettera43