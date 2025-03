Starmer convoca di nuovo i volenterosi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.30 Il governo britannico diha annunciato per sabato una nuova riunione,in video,tra leader della cosiddetta 'coalizione dei", ossia di quei Paesi disposti a contribuire in vario modo a garantire la pace in Ucraina dopo un eventuale accordo di cessate il fuoco. Non c'è ancora una lista dei Paesi, "in gran parte Europei e del Commonwealth". La riunione seguirà gli incontri in presenza tra vertici militari e ministri della Difesa,promossi a Parigi dal presidente francese Macron, da domani.