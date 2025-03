Starlink se Musk cambia idea c’è la francese Eutelsat Ma l’Italia frena | Non è vero

Leggi su Open.online

«Quali sono le alternative?», viene da chiedersi dopo le parole del ministro degli Esteri polacco. Rados?aw Sikorski ha affermato ieri che nel caso Elonstacchiall’Ucraina, la Polonia – che finanzia con 50 milioni l’anno i satelliti che portano connessione internet al Paese invaso dalla Russia – e l’Europa sarebbero pronte a rivolgersi da un’altra parte. Alla fine, ieri, la situazione è rientrata, almeno temporaneamente. «Nessuno ha minacciato di tagliareall’Ucraina», ha chiarito il segretario di Stato Marco Rubio., ma nelle ore precedenti il messaggio del patron lasciava presagire altro.aveva definito«la spina dorsale» dell’esercito ucraino, ricordando che se lo disattivasse la prima linea delle forze armate ucraine crollerebbe.alternativa aDovesse farlo veramente, secondo il Financial Times, l’indiziato numero uno per sostituire i satelliti di, compagniache potrebbe beneficiare anche dei fondi che l’Ue sembra pronta a stanziare per la Difesa.