Lapresse.it - Starlink, il sistema di comunicazione satellitare da 42mila terminali di Musk

Leggi su Lapresse.it

“La spina dorsale dell’esercito ucraino“. Così Elonha definito il suo, in un post in cui ha ventilato l’ipotesi di ‘spegnerlo’, dicendo che se lo facesse “l’intera linea del fronte crollerebbe“.è una rete didi SpaceX, società diappunto. Il programma punta a fornire l’accesso internet ad alta velocità ‘dallo spazio’ a regioni con infrastrutture di telecomunicazioni limitate, come zone remote o con scarso accesso alla rete, ed è stato cruciale per Kiev da subito dopo l’invasione subita dall’Ucraina da parte delle truppe russe il 24 febbraio del 2022. Con i servizi didistrutti dalla Russia, per l’Ucraina le migliaia dihanno colmato il vuoto svolgendo un ruolo vitale per garantire le comunicazioni, sia per la popolazione civile sia tra i militari al fronte.