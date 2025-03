Stallo tra vecchi nemici al Theatre of Dreams

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-09 20:34:00 Giorni caldissimi in redazione!Il Manchester United e l’Arsenal hanno combattuto per un pareggio per 1-1 combattuto all’Old Trafford, con lo straordinario calcio di punizione del primo tempo di Bruno Fernandes cancellato da uno sciopero di Rice Declan in ritardo.Nonostante il dominio precoce dell’Arsenal, i padroni di casa hanno colpito per primi contro la corsa di gioco, prima che i visitatori finalmente si aprissero nelle ultime fasi per rivendicare una quota dei punti.L’Arsenal iniziò brillantemente, controllando il possesso e mantenendo il Manchester United bloccato nella propria metà.I Gunners hanno premuto in alto e hanno dettato il tempo, ma i loro sforzi non sono riusciti a tradursi in opportunità chiari. Onana era in gran parte incolume negli scambi di apertura, facendo salvataggi di routine dagli sforzi di Martin Odegaard e Mikel Merino.