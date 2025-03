Ilnapolista.it - Stakhovsky batteva Federer, è da tre anni al fronte: «Morirò per l’Ucraina, ma vi capisco se non vi importa più»

Sergiyè stato il numero 31 del tennis mondiale nel 2010, ha vinto quattro tornei Atp e battuto Rogera Wimbledon. Se al tempo vi avessero detto che il tennista ucraino avrebbe passato tre(e chissà ancora quanto) ala combattere contro la Russia, chi ci avrebbe creduto? E invece eccolo lì che esprime un desiderio: “Rivedere mia moglie e chiederle perdono“. Nel frattempo noi ci siamo abituati a tutto, digeriamo il nuovo presente con una facilità disarmante.Lui, che adesso ha 39, ha divorziato e non vede i suoi figli che vivono all’estero praticamente mai. Racconta per l’ennesima volta a L’Equipe che no, tutto questo non è affatto normale. Ma ci capisce: va bene se vi siete scocciati di pensarci, dice. E’ disarmante. “Non direi che il mondo si è dimenticato.