Lanazione.it - Stadio Porta Elisa, il Comune interviene per la manutenzione. “La Lucchese non ci risponde”

Lucca, 10 marzo 2025 – Ancora un’altra puntata della saga della1905. Questa volta è ildi Lucca che tramite una nota ha deciso di intervenire direttamente per garantire ladello”. L’attuale proprietà della società rossonera non ha mai risposto alle richieste dell’amministrazione comunale. “Nonostante una serie di lettere alla società1905 intimando la presentazione di un piano didel manto erboso dello, con scadenza perentoria di risposta fissata per oggi, lunedì 10 marzo. Non avendo ricevuto alcun riscontro dalla società rossonera, ilha deciso di intervenire direttamente per garantire la correttadel campo”. Una decisione resasi necessaria per salvaguardare il manto risistemato ad inizio estate con un notevole esborso proprio da parte del