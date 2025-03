Stadio della Lazio al Flaminio | i costi del progetto

Leggi su Funweek.it

Mentre la Roma sta lavorando alper loa Pietralata, laè impegnata sullo. Lo scorso giugno, il presidente Claudio Lotito aveva annunciato di essere interessato all’impianto progettato da Nervi e successivamente ha consegnato il piano economico e finanziario.al, tutti i dettagli sulSecondo quanto riferito, ildelloalprevede cinque settori in grado di accogliere fino a 50mila e 500 tifosi. La struttura storica ospitò le Olimpiadi di Roma con un impianto moderno e in grado di accogliere un numero di spettatori sufficiente per l’omologazione ad ogni livello di competizione calcistica. Dunque, il piano di ristrutturazione non prevede modifiche che possano rivoluzionare l’opera originale.