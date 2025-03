Sport.quotidiano.net - Stadio da urlo

Una vittoria da ‘Picco’, conquistata con il cuore di Spezia, con oltre 10mila tifosi che hanno letteralmente fatto volare le Aquile grazie a una spinta canora eccezionale. Un successo che ha le sue radici nell’attaccamento ai colori ben interpretato dagli atleti e trasmesso ai protagonisti da migliaia di spezzini nel corso della settimana pre-derby e poco prima del match, quando in tantissimi si sono ritrovati in strada a incitare squadra e tecnico al passaggio del pullman. "Uno spettacolo questoe la sua gente", è stato il commento unanime degli ex aquilotti Massimo Melucci, Nahuel Valentini e l’ex dg Rocco Russo, giunti al ‘Picco’ per sostenere i colori bianchi. Colori, inni, bandiere, hanno reso la gara un concentrato di emozioni, con unomeraviglioso per gli occhi. Nel settore ospiti circa 400 tifosi nerazzurri, non sono mancati i cori di sfottò fra le due curve in un pomeriggio comunque tranquillo sotto il profilo dell’ordine pubblico, esattamente come accaduto nel match di andata.