St. Vincent il 23 giugno in concerto al Castello di Udine

Cantante, compositrice e polistrumentista, all’anagrafe Annie Clark, in arte St., è considerata da critica e pubblico una delle figure più innovative e affascinanti della musica contemporanea.Fin da suo debutto, con “Marry Me” nel 2007, ha ridefinito i confini del rock alternativo e si è riconfermata con i successivi acclamati album (Strange Mercy, Masseduction e Daddy’s Home) che le sono valsi ben 3 Grammy Awards.A tre anni dall’ultimo album, la cantante statunitense è tornata sulle scene con “All Born Screaming”, il primo completamente autoprodotto, in cui ha raggiunto il massimo della sua espressione artistica, unendo spiritualità, potenza sonora e testi profondi. In pochissimo tempo il disco si è affermato come una delle opere più audaci e viscerali di St.che, un mese fa, è stata una delle protagoniste più attese alla 67esima edizione dei Grammy Awards aggiudicandosene 3, nella categoria Best Alternative Music Album, Best Rock Song e Best Alternative Music Performance, arrivando dunque a un totale di ben 6 Grammy conquistati in carriera.