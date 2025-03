Ilrestodelcarlino.it - SSD tascabile da 2 TB: prezzo incredibile su Amazon per questo modello Kingston

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Acquistare un nuovo SSD esterno, per archiviare documenti, immagini, video e altri file, non è mai stato così conveniente. Grazie alla nuova offerta, infatti, è ora possibile acquistare l'ottimoXS1000 da 2 TB con unscontato di 115 euro che rappresenta anche il nuovominimo storico per ilSSD è venduto e spedito da, con tutti i vantaggi legati alla consegna veloce e all'assistenza post-vendita. Da notare che si tratta di un, con dimensioni compatte e un peso contenuto, perfetto per l'utilizzo in mobilità. Acquista l'SSDin offertaXS1000: un SSDda 2 TB con unsuper IlXS1000 è un ottimo SSD esterno, con dimensioni davvero compatte (meno di 7 centimetri di lunghezza e poco più di 3 centimetri di larghezza, per un peso di 29 grammi).