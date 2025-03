Game-experience.it - Split Fiction ha venduto 1 milione di copie in 48 ore, è un risultato migliore di It Takes Two

Leggi su Game-experience.it

ha segnato un record di vendite decisamente notevole, raggiungendo 1divendute in appena 48 ore dal lancio. Il nuovo titolo cooperativo di Hazelight Studios ha superato nettamente le prestazioni di ItTwo, che impiegò nientemeno che un mese per raggiungere lo stesso traguardo. Lo studio ha condiviso l’entusiasmo per ilsui social, ringraziando calorosamente i giocatori per il supporto straordinario.Hazelight ha una lunga tradizione di giochi cooperativi di successo, esembra destinato a diventare il loro titolo più popolare fino ad oggi. A Way Out, il primo esperimento dello studio nel genere, raggiunse 1divendute in due settimane, mentre ItTwo, vincitore del Game of the Year ai The Game Awards 2021, arrivò a 1in un mese.