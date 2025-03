Ilrestodelcarlino.it - Splendide Citizens col Bitonto. Una vittoria che vale la vetta

okasa falconara 21 OKASA : Sestari, Praticò, Gregori, Balardin, Pirro, Elpidio, Bordacchini, Cortes, Isa Pereira, Gaspari, Ferrara, Pesaresi. All. Domenichetti: Jozi, Tampa, Nicoletti, Diana Santos, Renatinha, Lucileia, Coda, Buquicchio, Abbadessa, Grieco, Divincenzo, Mansueto. All. Marzuoli Arbitri: Saggese di Rovereto, Basile di Torino; crono: Cini di Perugia Reti: 4’20’’ Lucileia, 24’51’’ Ferrara, 37’55’’ Balardin Note: amm. Mansueto, Diana Santos, Tampa, Renatinha È nel momento in cui Balardin impatta in scivolata e realizza il gol del sorpasso, che il PalaBadiali esplode di gioia. Per unacontro ilcheil primato in classifica in serie A femminile di futsal all’Okasa Falconara. Una serata magica per le, supportate da un pubblico in versione anni d’oro, che battono le pugliesi 2-1 e si arrampicano inalla graduatoria, all’esito dell’atteso scontro al vertice contro le neroverdi.