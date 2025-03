Spider-Man | l’attore che ha interpretato Shocker anticipa un ritorno nel MCU

Leggi su Cinefilos.it

-Man:che haunnel MCUBokween Woodbine haun ruolo di supporto in-Man: Homecoming come cattivo secondario, Herman Schultz/, ma non abbiamo visto il personaggio da quando è stato sconfitto dall’arrampicamuri di Tom Holland (con un piccolo aiuto da Ned Leeds).Non ci aspettavamo chesi presentasse di nuovo nel MCU, ma Woodbine ha ora accennato al suoin un progetto futuro. Mentre parlava con The Direct alla première di Government Cheese al SXSW, alè stato chiesto cosa ne è stato di Schultz dopo gli eventi di Homecoming. “È un’ottima domanda. Me lo sto chiedendo anch’io. Ma ho la sensazione che potrebbe non essere stata l’ultima volta che vedremo”.A Woodbine è stato anche chiesto se si fosse mai parlato dell’eventualità che lui indossasse un costume più fedele ai fumetti.