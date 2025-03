Iltempo.it - Spiazzati! La proposta di pace di Trump sull'Ucraina terremota la sinistra

Leggi su Iltempo.it

Il destino avverso, come quello che perseguita Elly Schlein. Una maledetta congiunzione astrale che nel giro di una settimana ha costretto il Nazareno ad aprire il fianco a mille polemiche distruttive, una sorta di generale impazzimento della situazione. A cominciare dal 15 marzo, dalla piazza pro Europadall'editorialista amico, Michele Serra, e trasformata in realtà in una manifestazione contro Donalde contro la stessa Europa. Con il suggello definitivo di Maurizio Landini che ha consegnato a Repubblica la piattaforma: «Considero ancora valido l'insegnamento di Enrico Berlinguer: se vuoi la, costruisci la. Dobbiamo scegliere tra un'Europa che preservi le sue ragioni fondative e una che, attraverso la guerra, le dimentichi. Noi intendiamo difendere la prima tra queste, un'idea di Europa alternativa a quella che ci stanno propinando in questi giorni».