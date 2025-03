Lanazione.it - Spiaggia di Cala Violina: in estate numero chiuso e prenotazione obbligatoria

Leggi su Lanazione.it

Scarlino (Grosseto), 10 marzo 2025 – Anche quest'anno per andare a, ladi Scarlino ( Grosseto), sarà necessario prenotare in anticipo e versare un contributo di ingresso, ogni giorno potranno accedere al massimo 700 persone. Si potrà prenotare dal 1 giugno al 30 settembre: il costo è di un euro, per i bambini fino a 12 anni non è previsto il pagamento. Da maggio si potrà prenotare anche il posto auto nel posteggio di Val Martina: 10 euro (anche per le moto) e 15 per i camper.