Oasport.it - SPAZIALE Filippo Ganna: dominata la cronometro della Tirreno-Adriatico! Ottime risposte da Tiberi e Milan

Il riscatto è arrivato. La sfida in quel di Lido di Camaiore è la stessapassata stagione, questa volta però il risultato non è lo stesso:vs. Juan Ayuso nellad’apertura2025, il campione d’Italia però non si fa nuovamente battere dall’iberico e trova la vittoria numero quattrocarriera nella Corsa dei due Mari, la terza nella localitàVersilia. Per lui ovviamente anche la prima Maglia Azzurra.Dopo i due argenti tra Olimpiadi e Mondiali nella specialità nel 2024 il fenomenoIneos Grenadiers ha deciso di puntare tutto su questa stagione, magari concentrandosi sulle classiche. Ma le prove contro il tempo sono sempre il suo pane ed oggi l’ha dimostrato in modo devastante: nessuno è riuscito ad avvicinarsi, tempo mostruoso di 12.