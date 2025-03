Napolitoday.it - Spari nella notte a Napoli: 26enne gambizzato finisce in ospedale

Questai carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti in corso Garibaldi per una persona ferita da colpi d’arma da fuoco.Da una prima sommaria ricostruzione unsenegalese sarebbe stato sparato alle gambe da due persone in sella a uno scooter mentre era in piazza Garibaldi.