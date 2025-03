Spalletti | Partita contro la Germania affascinante Dopo Napoli non sarei andato in un altro club

Leggi su Sportface.it

“Il sogno dellaa carte? Sì, magari su un aereo, con il Presidente della Repubblica e quel ‘soprammobile’. Imparerei anche a fumare la pipa“. Inizia così il ct della Nazionale, Luciano, a “Che tempo che fa” su Nove, parlando del sogno di vincere un Mondiale e finire in una foto come quella che ritrae laa carte tra Pertini, Zoff, Causio e Bearzotla vittoria nel 1982. “Kean e Retegui? Siamo in un bel momento, abbiamo ritrovato personalità importanti, forti. Nell’ultimo periodo non siamo stati fortunati da avere attaccanti che segnano molto, ora questi due ragazzoni si fanno valere. Noi siamo ripartiti dai giovani perché pensiamo che abbiano l’energia, la novità da farci vedere che ci proietta un po’ verso il futuro. I giovani tirano fuori le cose nuove. Chiaro che bisogna assumersi delle responsabilità importanti.