Internews24.com - Spalletti: «Europei? Ecco cosa non ha funzionato, per lo scudetto non dico che…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneLe parole di Luciano, commissario tecnico dell’Italia, sul momento attuale della Nazionale e non solo,poi il siparietto sulloLuciano, ct dell’Italia, ha parlato in una lunga intervista a Che Tempo che Fa. Così sul gruppo azzurro e anche sullol’ex Inter:ULTIMI– «La sconfitta è tale soltanto quando non ti insegna niente. Se ti insegna qual, allora non è solo una sconfitta ma anche motivo di crescita. Per quello che hanno fatto vedere i calciatori nel prosieguo, quella sconfitta ci è servita molto. Siamo arrivati a fare prestazioni dove siamo stati all’altezza del contesto che abbiamo incontrato. Sono convinto che riusciremo a mantenere quel livello di calcio».GERMANIA – «È una partita di grande fascino. Essere allenatore della Nazionale e non giocare quella partita è un po’ come allenare Milan o Inter e non giocare il derby: sono partite che vanno giocate.