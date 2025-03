Sport.quotidiano.net - Spal, con la Pianese la prima senza Antenucci. Molina possibile titolare, assieme a Karlsson?

Dopo una brutta sconfitta, la psicologia dello sport insegna che non c’è niente di meglio di tornare in campoper riscattarsi. Il problema è che questaperde sempre, a prescindere dall’avversario e da ogni altra variabile. L’ultima giornata di campionato ha aggravato ulteriormente una situazione che già era a dir poco preoccupante. Oltre a non esserci praticamente più la possibilità di salvarsi direttamente, ora ladeve fare i conti con l’incubo della retrocessione diretta, con l’ultimo posto distante solo due punti. Il turno infrasettimanale in arrivo quindi rappresenta l’ennesima occasione per i biancazzurri, che nelle ultime otto gare di regular season devono racimolare più punti possibili per allontanare il fantasma dell’ultimo posto e presentarsi ai playout in una posizione di vantaggio rispetto alle dirette concorrenti.