Sorpresi con la droga, tre denunciati dalla polizia locale

Ha ottenuto risultati il presidio delladi Ascoli in occasione delle festività di Carnevale: la Caserma Dionisi ha messo in atto specifici dispositivi di controllo del territorio, espletati in centro storico, parchi pubblici e nei pressi dello stadio Cino e Lillo del Duca al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Gli agenti del Nucleo operativo sicurezza urbana hanno denunciato tre persone per possesso di sostanze stupefacenti.con laaddosso un cittadino di nazionalità albanese, un ascolano residente all’estero ed un minorenne risultati rispettivamente in possesso di 6 grammi di hashish, 0.30 grammi di cocaina e 0.75 grammi di hashish. Due sono i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nelle immediate vicinanze dello stadio Del Duca, sanzionati per violazione all’ordinanza relativa al divieto assoluto di utilizzo/somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo.