Sorpresi a rubare un monopattino. Presi dalla polizia

Non solo auto vandalizzate. Nella zona di piazza dei Martiri tutto fa brodo, anche i monopattini. Così sabato sera due ventitrenni sono finiti in manette, perchéa rubarne uno (dopo aver anche danneggiato una bicicletta). Sono stati i poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco a notare i due in azione: erano circa le 23,30 quando la pattuglia li ha fermati in via Cairoli, dopo averli visti staccare da una bici il sellino e utilizzarlo per forzare il lucchetto con il quale era legato il. I due ventiquattrenni, un italiano e un serbo, a seguito di accertamenti, sono risultati entrambi gravati da reati contro il patrimonio; uno aveva anche un divieto di ritorno in città, evidentemente violato. Sono quindi scattate le manette: i due sono finiti in arresto per tentato furto aggravato in concorso e quello che non doveva trovarsi in città è stato anche denunciato per l’inottemperanza del divieto.