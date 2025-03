Dday.it - Sonoff, Shelly e altri miliardi di dispositivi a rischio? Il chip ESP32 sotto accusa, ma gli utenti possono stare tranquilli

Leggi su Dday.it

Il diffusissimo micro, prodotto dal produttore cinese Espressif e utilizzato in oltre 1 miliardo di, avrebbe alcuni comandi non documentati che potrebbero essere sfruttati per attacchi informatici..