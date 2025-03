Ilfattoquotidiano.it - “Sono un egoista e dicevano che ero un fallito senza futuro, ora mi ripeto: ‘Ce l’abbiamo fatta ragazzino'”: le memorie di Anthony Hopkins con le rivelazioni sulla vita privata

We did ok, kid. Il memoir di sirè in stampa e uscirà a novembre 2025. A darne l’annuncio è stata la storica casa editrice newyorchese Simon & Schuster. “Ce” è la frase che, 87 anni, 2 Oscar in bacheca, pare abbia ripetuto di continuo negli anni di fronte a una foto particolare. “C’è una fotografia che tengo sul mio telefono di me e mio padre in spiaggia quando ero bambino”, spiegain quella che sarà presumibilmente la quarta di copertina. “Dico spesso a quel ragazzo: ‘Ce‘. Mi chiedo come un ragazzo del Galles, figlio di un fornaio, sia arrivato fin qui. Tutta la miaè un grande mistero. Questo libro è la mia storia”.Nel libroapprofondirà la sua illustre carriera cinematografica e teatrale, la sua infanzia difficile e il suo percorso verso una raffinata sobrietà.