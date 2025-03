361magazine.com - Sono stato il solo punk alla conferenza di addio dei CCCP

Leggi su 361magazine.com

Ho fatto incazzare i. O meglio, ho portato ilin quella che ilgruppo difilosovietico italiano, i rinati, ha dichiarato essere la propria ultimastampa, ultimastampa indetta per celebrare la fine effettiva di un progetto rinato nel 2023, tornato live in Italia nel 2024, e destinata, dicono, a finire definitivamente nell’estate 2025, con sette concerti. Sette concerti che prendono le mosse sulle rovine del Circo Massimo e finiscono le mosse sulle rovine del Teatro Antico di Taormina, tutto si può dire tranne che inon studino a fondo i propri passi. E tutto si può dire tranne che, non fosseper me,in quello che era in qualche modo il lancio del loro ultimo lavoro, album, cd e dvd del Gran Galaettone andato di scena al Teatro Valli di Reggio Emilia per l’apertura della mostra Felicitazioni!, 50mila presenze in quel di Reggio Emilia nei mesi a seguire appunto al Gran Gala di cui sopra, fine ottobre 2023, dioggi si sarebbeparlato (del resto cheavrebbe mai chiamato una propria performanceettona?).