Ilfattoquotidiano.it - Sono pacifista, ma di fronte a Trump e Putin mi sento più tranquillo se ci difendiamo

sempre statoe al liceo spiego da anni ai miei studenti quanto (e come) le manifestazioni per la pace abbiano inciso, scuotendo le coscienze, nella soluzione dei conflitti. Senza andare troppo indietro nel tempo, dico delle grandi mobilitazioni, dopo il ’45, contro l’atomica; la guerra in Vietnam; la guerra del Golfo. L’elenco è lungo. Sempre a favore della pace. Credo di avere le carte in regola, quindi, per porre una domanda dolorosa ma necessaria: oggi, dialla volontà di potenza di– che riconoscono solo la legge del più forte – il nostro splendido pacifismo non rischia di favorire questi sciagurati?Intendiamoci, all’inizio dell’invasione russa in Ucraina si sperava ancora nella mediazione: “dà una risposta criminale a esigenze politiche che meritavano d’essere discusse”, scrivevo, “sentiva i paesi Nato troppo vicini ai confini russi; da queste ragioni occorre ripartire per la soluzione del conflitto”.