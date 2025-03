Ilgiorno.it - Sondrio, sciatori con l’hashish scoperti dalla labrador Gina

– Non è sfuggita al fiuto del, in forze alle unità cinofile di Orio al Serio, la droga che tre ragazzi avevano portato con loro sulle piste da sci. Un comportamento pericoloso, intercettato dai carabinieri del Comando provinciale diimpegnati nel fine settimana a contrastare lo spaccio nei comprensori sciistici, in collaborazione con i reparti speciali. I tre giovani trovati con marijuana e hashish hanno dichiarato che era per uso personale e sono stati quindi segnalati alle rispettive Prefetture. Dall’inizio dell’anno sono stati svolti più di 200 servizi sugli impianti di Livigno, Santa Caterina Valfurva, Aprica, Chiesa in Valmalenco e Madesimo. Effettuati 105 interventi di soccorso per incidenti, contestate numerose infrazioni e sanzionati tre maestri abusivi.