Sondaggio Swg, cresce di più il M5s. In calo il Pd, Lega e Forza Italia – I dati

È il Movimento 5 stelle a registrare la crescita più ampia in sette giorni secondo l’ultimoSwg per il TgLa7. Il partito di Giuseppe Conte sale dello 0,4% e si attesta ora al 12,4%. Davanti però c’è sempre Fratelli d’al 30,2% (+0,2%) e il Partito democratico con il 22,4% (-0,1%). Cala dello 0,2%al 9,2%, così come lache perde lo 0,3% e si ferma all’8%. In discesa anche Verdi e Sinistra al 6,3% (-0,2%).Tra le altre liste, leggera risalita per Azione (+0,1%) e +Europa (+0,2%). InViva -0,2%, stabile Noi Moderati. Sale di 0,1% la percentuale di chi non si esprime.L'articoloSwg,di più il M5s. Inil Pd,– Iproviene da Open.