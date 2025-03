Lettera43.it - Sondaggi politici 10 marzo 2025: calo FdI, risale il M5s

Secondo l’ultima rilevazione condotta da YouTrend per Sky Tg24, Fratelli d’Italia ha subito una flessione, attestandosi al 28,2 per cento, con una perdita di un punto percentuale rispetto al mese precedente. Il Partito democratico ha guadagnato invece lo 0,3 per cento, portandosi al 23,1 per cento e riducendo il distacco dal partito di Giorgia Meloni. Il Movimento 5 stelle ha fatto registrare l’11,6 per cento, con una lieve crescita dello 0,2 per cento, mentre Forza Italia ha raggiunto il 9 per cento (+0,2 per cento). Segue la Lega, che ha mostrato il miglior incremento del periodo, salendo all’8,5 per cento con un aumento dello 0,5 per cento. Alleanza Verdi e Sinistra è scesa invece al 6 per cento, perdendo 0,4 punti percentuali.Carlo Calenda (Imagoeconomica).Azione sulla soglia di sbarramento del 3 per cento, Italia viva giù dello 0,4 per centoTra le forze minori, Azione si è collocata esattamente sulla soglia di sbarramento del 3 per cento (+0,1 per cento), mentre +Europa è calata al 2,2 per cento (-0,2 per cento).