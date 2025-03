Thesocialpost.it - Sondaggi: Fratelli d’Italia perde un punto, bene gli alleati ma il Pd si avvicina

Secondo l’ultimoo di YouTrend per Sky TG24,registra una flessione nelle intenzioni di voto,ndo unpercentuale rispetto al mese scorso. Il partito guidato da Giorgia Meloni resta comunque in testa con il 28,2%, mantenendo un vantaggio di circa cinque punti sul Partito Democratico, che sale al 23,1% con una crescita dello 0,3%.Gli altri partiti: M5S e centrodestra in crescitaIl Movimento 5 Stelle si attesta all’11,6%, in lieve crescita dello 0,2%, mentre Forza Italia guadagna altrettanto, raggiungendo il 9%. Buon risultato anche per la Lega, che sale all’8,5%, con un incremento dello 0,5% rispetto alla rilevazione precedente. In calo invece Alleanza Verdi e Sinistra, che scende al 6% (-0,4%).I partiti minori: Azione sulla soglia di sbarramentoTra le forze politiche minori, Azione si posiziona esattamente sulla soglia di sbarramento delle politiche (3%), in leggero aumento dello 0,1%.