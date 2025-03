Amica.it - Soffriamo di blush blindness? Forse sì, ma ci piace

Siamo nell’età dell’oro del, non possiamo negarlo. Il fard (come lo si chiamava un tempo.) è un prodotto amato da sempre, perché dà al viso un’aria fresca e sana, ma siamo state abituate a farne un uso molto dosato. Eppure, tutta questa parsimonia nell’uso del fard sembra essere venuta a mancare dopo i viralissimi boyfriende tropical smoothie. E troviamo la conferma in un’altra tendenza make up 2025 che spopola su TikTok, la. L’uso massiccio del fard, senza limiti di quantità ed estensione, è la nuova moda che fa impallidire il vecchio trend dell’effetto bonne mine. Accantoniamo quindi l’idea quel timido rossore sulle gote che si otteneva passando un velo di fard rosa intenso: è arrivato il momento di esagerare.