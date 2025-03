Ilgiorno.it - "Soffio di primavera" a Villa Necchi Campiglio di Milano sabato 15 e domenica 16 marzo 2025

Sarà dedicata alla Camellia Japonica, splendida pianta ornamentale di provenienza orientale, la XII edizione di "di", la mostra mercato di piante, fiori e prodotti per il giardino organizzata dal Fai Fondo per l’Ambiente Italiano che si terrà15 e16diUna trentina di vivaisti selezionati proporranno in vendita ellebori, bergenie, primule, viole e ciclamini, camelie, viburni, gelsomini e ciliegi da fio re, ma anche piante aromatiche per le insalate, piante da orto annuali, erbacee perenni, arbusti coprisuolo, arbusti a fiore e sempreverdi, conifere, piante rustiche da ingresso e da cortile, come aspidistre, liriopi, convallarie e felci, cactacee e bulbose, in fioritura tra fine inverno e inizio, nonché piante spontanee per usi officinali e alimurgici.