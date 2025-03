Lanazione.it - Sociale: confermato anche per il 2025 il Bonus animali

Pisa, 10 marzo– Tornanelild’affezione del Comune di Pisa, destinato alle famiglie in condizioni di bisogno e finalizzato a ridurre le spese veterinarie per il mantenimento e la salute deglidi affezione. La misura, sulla quale sono stati messi a disposizione 20mila euro, è stata approvata dalla Giunta nella seduta di ieri, giovedì 6 marzo. Entro la fine del mese di marzo sarà pubblicato il bando pubblico per richiedere il contributo. “Glidi affezione rappresentano un valore fondamentale nella vita delle persone, e per molte famiglie sono una compagnia irrinunciabile - dichiara l'assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa Giovanna Bonanno -. Con questa misura vogliamo offrire un piccolo ma significativo supporto alle famiglie che si trovano in difficoltà, perché nessuno dovrebbe essere costretto a rinunciare alla cura dei propri