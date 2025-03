Liberoquotidiano.it - Siria, il nuovo capo di stato maggiore dell'Idf visita la zona cuscinetto

Ildi'esercito israeliano Eyal Zamir hato laall'interno, dove i soldati'Idf presidiano lavicino al confine con loebraico, che dopo la caduta del regime'ex presidente Assad, è stata occupata da Israele, per ragioni di sicurezza. Il premier Benjamin Netanyahu ha detto che Israele non permetterà alle milizie delgoverno di al Jolani di entrare nell'area a sud di Damasco e che l'esercito israeliano resterà nelle zone meridionali del paese per un periodo indefinito.