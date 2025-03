Metropolitanmagazine.it - Simone Cristicchi parla della malattia di sua madre (che non è l’Alzheimer)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La canzone portata in gara a Sanremo 2025 da, Quando sarai piccola, ha scatenato una fortissima ondata di commozione, e altrettante polemiche. Già dalla prima serata, infatti, il brano era finito al centro di alcuni dibattiti. Selvaggia Lucarelli, opinionista del DopoFestival, non aveva apprezzato particolarmente la romanticizzazione del, di cui il pezzo sembravare; le sue parole avevano dato il via a una serie di botta e risposta tra i due, con delle incursioni di Marino Bartoletti.A quasi un mese di distanza dal Festival, il cantautore romano ha rilasciato un’intervista al CorriereSera, chiarendo una volta per tutte la sua posizione. Sua, ha confermato, non è affetta da Alzheimer, ma ha avuto «un’emorragia cerebrale dovuta a un’arteria difettosa».