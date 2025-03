Lettera43.it - Simone Cristicchi, la verità sulla canzone di Sanremo e la malattia della madre

Il quinto posto al Festival di, oltre ai premi Lunezia per il miglior testo, il Lucio DallaSala stampa e il Giancarlo Brigazzi per la composizione musicale. Quando sarai piccola di, in cui il cantante riflette sul rapporto con lamalata e il ribaltamento del rapporto tra genitori e figli, ha commosso l’Ariston e il pubblico da casa, ma ha anche sollevato discussioni. A distanza di un mese, l’arista ha raccontato laattorno al brano e alla situazione di salutemamma. «Ha un’emorragia cerebrale dovuta a un’arteria difettosa», ha spiegato in un’intervista al Corriere. «Perché non ho smentito che si riferisse all’Alzheimer? Non c’era motivo, visto che prima del Festival ho presentato lae letto un brano del mio libro. Non ho mai incentrato il mio discorso sull’Alzheimer o la demenza senile».