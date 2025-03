Vanityfair.it - Simone Cristicchi: «A destra trovo un atteggiamento più rispettoso. Mia madre, dopo l'emorragia cerebrale, è disabile al cento per cento»

Leggi su Vanityfair.it

, in gara al Festival di Sanremo con Quando sarai piccola, torna sulle critiche e accuse delle ultime settimane: «Giorgia Meloni, che non conosco, ha difeso il mio diritto di cantare senza per forza vederci sporcizia dentro»