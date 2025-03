Iltempo.it - Simone Cristicchi: "A destra apertura mentale maggiore, mai un'etichetta"

"Quando sarai piccola", la canzone cheha portato quest'anno al Festival di Sanremo, ha sollevato non poche polemiche. In primo luogo per il suo contenuto. Dedicata a una madre indebolita e assente a causa della malattia, da molti è stata associata al dramma delle persone affette da Alzheimer. Intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, però, il cantautore ha precisato che la madre è stata colpita da "un'emorragia cerebrale dovuta a un'arteria difettosa. Non ho mai incentrato il discorso sull'Alzheimer o la demenza senile. Il tema ha una prospettiva più ampia, e va al di là della singola patologia". Una smentita, questa, che non è arrivata nei giorni della kermesse. "Ho detto che la mia canzone non è una cartella clinica, e non si può ridurre a una patologia specifica.