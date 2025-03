Amica.it - Simone Bellotti forse è sconosciuto al grande pubblico, ma il suo nome è ben noto agli addetti al settore moda. Tutto sul nuovo direttore creativo di Jil Sander

Inizia l’era dida Jilnominato da Renzo Rosso con effetto immediato. La sfilata autunno inverno 2025-26, durante la Milano Fashion Week di Febbraio, è stata l’ultimo atto di Luke e Lucie Meier, per otto anni alle redini della maison. È un periodo di cambiamento per il Gruppo OTB. Dopo l’addio di Galliano a Maison Margiela e l’arrivo di Glenn Martens (che mantiene anche il ruolo da Diesel), le ultime novità colpiscono Jil, il brand milanese fondato ad Amburgo nel 1968 dalla stilista omonima, poi venduto a Prada nel 1999 e infine acquistato da Rosso nel 2021.Qualcuno si chiederà chi sia ilarrivato, lo stilista ancora pocoalma già molto amato dalla critica per il lavoro svolto negli ultimi due anni da Bally.