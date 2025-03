Gqitalia.it - Simone Bellotti è il nuovo direttore creativo di Jil Sander

Le voci che circolavano da tempo trovano conferma oggi con l'ufficializzazione dicomedi Jil. «Sono incredibilmente onorato di entrare a far parte di Jil», si legge nella nota diffusa per la stampa «una Maison storica che ha saputo creare una nuova estetica con il suo approccio unico e una forte identità, e che ha sempre avuto un’influenza significativa sulla community dei designer. Sono grato a Renzo per la fiducia e sono entusiasta di poter contribuire a sviluppare il pieno potenziale del brand.».©Olivier Kervern«inizia questoviaggio con una vasta esperienza e un talento distintivo» nelle parole di Renzo Rosso, «Nel tempo che abbiamo passato insieme, abbiamo condiviso la visione strategica e la mission di Jil, i valori di innovazione e sofisticatezza che lo contraddistinguono e lo rendono un marchio iconico e unico al mondo.