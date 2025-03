Panorama.it - Simone Bellotti è il nuovo direttore creativo di Jil Sander

Jilannuncia la nomina dicomedella Maison, con effetto immediato. Dopo un percorso ricco di esperienze in alcune delle più prestigiose case di moda,porta con sé una visione raffinata e un’estetica ricercata, perfettamente in linea con i codici della storica etichetta minimalista.Il designer arriva in Jildopo il suo recente incarico comedi Bally, dove ha impresso una nuova direzione artistica al brand. Cresciuto a Milano,ha affinato la sua sensibilità estetica ad Anversa, città nota per la sua avanguardia creativa. Il suo curriculum vanta esperienze presso A.F. Vandervorst, Gianfranco Ferré, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta e soprattutto Gucci, dove ha trascorso 16 anni, maturando una profonda conoscenza dell’heritage e delle strategie di rinnovamento del lusso contemporaneo.