Simone Bellotti è il nuovo direttore creativo di Jil Sander

il. Il marchio di casa Only The Brave (OTB) – il gruppo presieduto da Renzo Rosso che ha visto altri cambiamenti recentemente, come Glenn Martens e Diesel – ha chiamato l’italiano che ha rivoluzionato Bally per dirigere la casa del minimalismo tedesco. Il designer, che nel suo lavoro trae ispirazione dall’arte, dalla fotografia e dalla musica, è cresciuto a Milano prima di trasferirsi ad Anversa. Nella sua carriera ha lavorato per Af Vandervorst, Gianfranco Ferré, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, oltre a vantare un periodo di 16 anni in Gucci dove ha sviluppato un’attenzione meticolosa per i dettagli, interpretando riferimenti di archivio con un approccio innovativo.Con una sfilata all’interno di uno dei simboli di Milano, Torre Velasca,Bellotti ha salutato un Bally che stava rifondando da poche stagioni a questa parte.