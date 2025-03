Thesocialpost.it - Simon Fisher Becker, morto l’attore noto per aver interpretato il personaggio di Fat Friar nella saga di Harry Potter

, attore britannicoper i suoi ruoli ine Doctor Who, èall’età di 63 anni. La notizia è stata confermata dal suo agente, Kim Barry, che ha diffuso un messaggio di cordoglio: “Oggi ho perso non solo un cliente, ma anche un caro amico da 15 anni. Non dimenticherò mai la telefonata in cui gli comunicai che aveva ottenuto la parte di Dorium Maldovar in Doctor Who”.Leggi anche: Addio a Giovanni Paoli, giornalista e figlio di Gino Paoli:a 60 anni per un infartoUna carriera tra cinema e televisioneGli appassionati delladilo ricorderanno come il Fat, il fantasma della Casa di Tassorosso a Hogwarts. Maha lasciato il segno anche in Doctor Who, interpretando il mercante intergalattico Dorium Maldovar. Tra i suoi lavori più noti figurano anche la serie Puppy Love della BBC, accanto a Joanna Scanlan, e il film I miserabili, diretto da Tom Hooper.